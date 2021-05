Μουσείο αφιερωμένο στον Μπομπ Ντίλαν θα εγκαινιαστεί στην Οκλαχόμα το 2022

Ένα νέο Μουσείο, το Bob Dylan Center στην Τούλσα της Οκλαχόμα θα ανοίξει για το κοινό στις 10 Μαΐου του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τριώροφο μουσείο είναι «αφιερωμένο στη μελέτη και την αναγνώριση του Μπομπ Ντίλαν και της παγκόσμιας πολιτιστικής του σημασίας» και έχει ως στόχο να φιλοξενήσει περισσότερα από 100.000 αντικείμενα από όλη τη ζωή και την καριέρα του Αμερικανού τραγουδιστή-τραγουδοποιού και συγγραφέα.

Στο Μουσείο θα εκτίθενται χειρόγραφοι στίχοι, ηχογραφήσεις που δεν έχουν κυκλοφορήσει προηγουμένως, κινηματογραφημένες ερμηνείες, σπάνιες φωτογραφίες και μουσικά όργανα. Μεταξύ αυτών, θα είναι η πιο γνωστή έκδοση του «Don’t Think Twice, It’s All Right», την οποία ηχογράφησε ο Ντίλαν στο διαμέρισμα ενός φίλου του, το φθινόπωρο του 1962.

Το Bob Dylan Center βρίσκεται στην περιοχή Tulsa Arts κοντά στο Woody Guthrie Center, (Κέντρο Γούντι Γκάθρι), αφιερωμένο στον τραγουδιστή της φολκ που ήταν από τις βασικές πρώτες επιρροές του Ντίλαν.

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα του Μουσείου γίνεται πέντε χρόνια μετά την πώληση του αρχείου του τραγουδιστή, Bob Dylan Archive στο ίδρυμα George Kaiser Family Foundation και το Πανεπιστήμιο της Τούλσα το 2016. Το νέο Κέντρο θα γίνει ο δημόσιος χώρος που θα στεγάσει το αρχείο του Μπομπ Ντίλαν, καθώς επίσης μόνιμες, περιοδικές και περιοδεύουσες εκθέσεις. https://www.instagram.com/p/COx6BHMDdCN/

Η ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου έγινε σε ανάρτηση στο Instagram του Bob Dylan Center μαζί με φωτογραφία του εξωτερικού χώρου. Στην ιστοσελίδα του Κέντρου αναφέρεται ότι ο οργανισμός θα χρησιμεύσει για να εκπαιδεύσει, να παρακινήσει και να εμπνεύσει τους επισκέπτες να συμμετάσχουν με τη δική τους ικανότητα ως δημιουργοί. Μέσα από εκθέματα, δημόσια προγράμματα, παραστάσεις, διαλέξεις και δημοσιεύσεις, το κέντρο στοχεύει στην προώθηση μιας συζήτησης σχετικής με τον ρόλο της δημιουργικότητας στη ζωή μας».