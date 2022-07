Μπαράκ Ομπάμα: Η καλοκαιρίνη λίστα τραγουδιών που προτιμά για το 2022

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε πρόσφατα τη λίστα των τραγουδιών που προτιμά για το καλοκαίρι του 2022, συνεχίζοντας την εξαετή παράδοση.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα κοινοποιεί κάθε χρόνο λίστες με τα αγαπημένα του βιβλία και τραγούδια στους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Οβάλ Γραφείο το 2016. Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε πρόσφατα τη λίστα των τραγουδιών που προτιμά για το καλοκαίρι του 2022, συνεχίζοντας την εξαετή παράδοση.

«Κάθε χρόνο, είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι τη λίστα του καλοκαιριού επειδή μαθαίνω για τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας – είναι ένα παράδειγμα του πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να μας φέρει όλους κοντά» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτηση στο Instagram στις 26 Ιουλίου προσθέτοντας: «Να τι ακούω αυτό το καλοκαίρι. Ποια τραγούδια θα προσθέτατε;»

Η λίστα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ είναι συνδυασμός παλιών και νέων τραγουδιών διαφορετικών ειδών από την εκδοχή του Τζακ Γουάιτ στην R&B επιτυχία “I’m Shakin’.”, το σινγκλ «Break My Soul» στο επερχόμενο άλμπουμ της Beyoncé Renaissance έως το «Let's Go Crazy» των Prince and The Revolution του 1984 του πρώτου άλμπουμ «Purple Rain» του θρυλικού τραγουδιστή.

Στη συλλογή καλοκαιρινών του τραγουδιών περιλαμβάνονται επίσης το «Angelica» του βρετανικού indie rock ντουέτου Wet Leg από το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2022, το «Die Hard» από το πρόσφατο άλμπουμ «Mr Morale & the Big Steppers» του Kendrick Lamar, το «Magic» των Vince Staples and Mustard και το «Music for a Sushi Restaurant» από το νέο άλμπουμ του Χάρι Στάιλς, «Harry's House».

Ολόκληρη η λίστα τραγουδιών του καλοκαιριού 2022 του Μπαράκ Ομπάμα:

Beyoncé: “Break My Soul”, Tems: “Vibe Out”, Harry Styles: “Music for a Sushi Restaurant”, The Spinners: “Mighty Love”, Joe Cocker: “Feelin’ Alright”, Sampa the Great: “Energy” [ft. Nadeem Din-Gabisi], Rosalía: “Saoko”, Lil Yachty: “Split/Whole Time”, Prince: “Let’s Go Crazy”, Maggie Rogers: “That’s Where I Am”, Al Green: “I Can’t Get Next to You”, Dr. John: “More Than You Know”, Miles Davis: “Blue in Green”, Burna Boy: “Last Last”, Doechii: “Persuasive”, Hope Tala: “Cherries” [ft. Aminé], Aretha Franklin: “Save Me”, Lyle Lovett: “Nobody Knows Me”, Bad Bunny & Bomba Estéreo: “Ojitos Lindos”, Koffee: “Pull Up”, Bruce Springsteen: “Dancing in the Dark”, Wet Leg: “Angelica”, Rakim: “When I B on Tha Mic”, Drake: “Too Good” [ft. Rihanna], D’Angelo: “Spanish Joint”, Nina Simone: “Do I Move You? (Version II)”, Dave Brubeck: “Take Five”, Pheelz & Bnxn: “Finesse” [ft. Buju], Amber Mark: “Bliss”, Jacob Banks: “Found”, Caamp: “Apple Tree Blues”, Otis Redding: “I’ve Been Loving You”, Wyclef Jean: “Guantanamera” [ft. Ms. Lauryn Hill], Jack White: “I’m Shakin’”, Big John Hamilton: “I Just Want to Thank You”, Fatboy Slim: “Praise You”, Dijon: “Many Times”, The Foreign Exchange: “Better” [ft. Shana Tucker and Eric Roberson], Omar Apollo: “Tamagotchi”, Maren Morris: “The Furthest Thing”, The Internet: “Under Control”, Kendrick Lamar: “Die Hard”, Vince Staples & Mustard: “Magic”, Kacey Musgraves: “Keep Looking Up”.