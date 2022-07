Μπομπ Όντενκερκ: «Πριν από έναν χρόνο έπαθα έμφραγμα και φλέρταρα με τον θάνατο»

Ο γνωστός ηθοποιός Μπομπ Όντενκερκ μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter και με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης αναφέρθηκε στο περιστατικό που άλλαξε μία για πάντα τη ζωή του.

«Ένα ευχαριστώ σε σένα, όποιος κι αν είσαι», τόνισε ο 59χρονος κωμικός στην πλατφόρμα, προσθέτοντας λεπτομέρειες για την δραματική εμπειρία που βίωσε. «Πριν από ένα χρόνο σήμερα, φλέρταρα για λίγο με τον θάνατο και αυτό προκάλεσε ένα κύμα καλής θέλησης και ζεστασιάς απέναντί ??μου. Θα νιώθω για πάντα ανάξιος για όλο αυτό. Ωστόσο πάντα θα το εκτιμώ. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται απάντηση».

Όπως ήταν αναμενόμενο οι θαυμαστές πλημμύρισαν το tweet με σχόλια και εξέφρασαν ανακούφιση που γνώριζαν ότι ο ταλαντούχος ηθοποιός ξεπέρασε την περιπέτεια της υγείας του. Αρκετοί θυμήθηκαν το περιστατικό και έγραψαν πώς ένιωθαν εκείνη τη στιγμή, όταν ο αγαπημένος τους ηθοποιός ήταν σε κακή κατάσταση.

Ο ηθοποιός έκανε θεαματική ανάκαμψη και επέστρεψε στα γυρίσματα πέντε εβδομάδες μετά την κατάρρευση, για να ολοκληρώσει τα τελευταία επεισόδια του πρίκουελ του AMC για το Breaking Bad. Μάλιστα το επεισόδιο στο οποίο σημειώθηκε το έμφραγμα ήταν το ένατο της σεζόν, «Fun and Games».

Η τραγωδία είχε αίσιο τέλος, όμως η κατάρρευσή του συνέβη στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του επεισοδίου 8, «Point and Shoot», καθώς ο ηθοποιός δούλευε τη βασική σκηνή στο διαμέρισμα του Jimmy, όταν ο Lalo (Τόνι Ντάλτον) εκθέτει τα ανατριχιαστικά του σχέδια για τον Jimmy και την Kim (Ρία Σέιχορν). Όταν ο Όντενκερκ επέστρεψε στη δράση, αντί να τελειώσει αυτή τη σκηνή από το «Point and Shoot», άρχισε να δουλεύει πάνω σε σκηνές από το «Fun and Games».

«Τις σκηνές στο επεισόδιο 9 τις τραβήξαμε μετά το καρδιακό επεισόδιο. Μερικές σκηνές από το επεισόδιο 8 τραβήχτηκαν πριν τη λιποθυμία, ενώ άλλες μετά το επεισόδιο».

Ο Μπομπ Όντενκερκ μετά την περιπέτεια της υγείας του είχε αναφέρει με χιουμοριστικό τόνο: «Αν θέλετε να συγκρίνετε έναν άνθρωπο πριν και μετά το έμφραγμα, δείτε τη σκηνή με την Kim και τον Jimmy, όταν ο Lalo τους μιλούσε για το σχέδιο».