Μπραντ Πιτ για Αντζελίνα Τζολί: «Δηλητηριάζει τα παιδιά εναντίον μου»

Η ίδια ανέφερε ότι ο Πιτ προέβη σε διάφορες άλλες πράξεις σωματικής βίας και έριχνε αλκοόλ τόσο σε εκείνη όσο και στα παιδιά τους. Ένα από αυτά μάλιστα, «παραλίγο να το πνίξει», όπως ανέφερε στην καταγγελία της.

Ο Μπραντ Πιτ απάντησε στις καταγγελίες άμεσα. Συγκεκριμένα, πριν πάρει θέση νόμιμος εκπρόσωπός του, σύμφωνα με το TMZ, πηγές από το περιβάλλον του Πιτ ανέφεραν ότι: «Η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται σε μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης κατά του Μπραντ Πιτ, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ισχυρισμούς που έκανε εδώ και χρόνια - ισχυρισμούς που έχουν καταρρεύσει από τις αρχές. Οι επανειλημμένες προσπάθειες της Αντζελίνα να "ζωγραφίσει" τον Μπραντ ως κακοποιό παιδιών έχουν προκαλέσει ακραίο αντίκτυπο στα έξι παιδιά τους, τα οποία τώρα είναι εντελώς αποξενωμένα από τον πατέρα τους».

