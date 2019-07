Μπραντ Πιτ, Σκάρλετ Γιόχανσον στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Μπραντ Πιτ, η Κρίστεν Στιούαρτ, η Σκάρλετ Γιόχανσον και η Καθρίν Ντενέβ φιγουράρουν μεταξύ των αστέρων που προσκλήθηκαν στην 76η Μόστρα της Βενετίας, στο πλαίσιο της οποίας θα προβληθούν 20 ταινίες μεγάλου μήκους, που θα συναγωνιστούν για τον Χρυσό Λέοντα.

«Πολλές ταινίες πραγματεύονται φέτος το θέμα της κατάστασης των δικαιωμάτων των γυναικών στον κόσμο, οι οποίες, αν και σκηνοθετήθηκαν από άνδρες, αποκαλύπτουν μια νέα ευαισθησία, απόδειξη των διαμαχών που σηματοδότησαν τα τελευταία χρόνια την κουλτούρα μας» σημείωσε σήμερα ο διευθυντής του Φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ο οποίος παρουσίασε στη Ρώμη το επίσημο πρόγραμμα.

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά στις 28 Αυγούστου με την προβολή της ταινίας "The Truth", τελευταίο έπος του Γιαπωνέζου Χιροκάζου Κορε-έντα, με πρωταγωνίστριες την Κατρίν Ντενέβ και τη Ζιλιέτ Μπινός.

Όπως κάθε χρόνο, Αμερικανοί αστέρες και μεγάλες χολυγουντιανές παραγωγές θα δώσουν ραντεβού στη Μόστρα.

Ο Μπραντ Πιτ θα βρεθεί στο κόκκινο χαλί φέρνοντας μαζί του το πολυαναμενόμενο "Ada Astra", του συμπατριώτη του Τζέιμς Γκρέι, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας παραγωγής της 20th Century Fox.

Ο Ρομάν Πολάνσκι θα ριχθεί στη μάχη για τον Χρυσό Λέοντα με το "J'accuse" ("Κατηγορώ), ένα ιστορικό δράμα που βασίζεται στην υπόθεση Ντρέιφους.

Επίσης, στο μενού του Φεστιβάλ: η Αμερικανίδα ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον, που θα παρουσιάσει το "Marriage Story", ο Τζόνι Ντεπ με το "Waiting for the Barbarians" και ο Βρετανός σταρ της ροκ Μικ Τζάγκερ με το "The Burnt Orange Heresy".