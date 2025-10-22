Μυρτώ Αλικάκη - Νικόλας Κωστής: Κλικ στην ευτυχία! - Real.gr

Μια λαμπερή αλλά σπάνια εμφάνιση μπροστά στα φλας έκαναν η Μυρτώ Αλικάκη και ο σύντροφός της Νικόλας Κωστής, οι οποίοι μοιράζονται μια όμορφη σχέση.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δύο χρόνια κοινής πορείας συμπληρώνουν η Μυρτώ Αλικάκη και ο Νικόλας Κωστής. Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σκηνοθέτης-φωτογράφος βιώνουν μια σχέση ζωής την οποία έχουν καταφέρει να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο φωτογραφικός φακός, όμως, τους απαθανάτισε πρόσφατα στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «#Cancel» στο θέατρο Αθηνών, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια κάποιων projects τον Μάρτιο του 2023, ενώ πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην ταινία μικρού μήκους του Ν. Κωστή με τίτλο «Solitaire». Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, επιβεβαιώνοντας με διακριτικό τρόπο πως είναι κάτι παραπάνω από φίλοι και συνεργάτες.

Η ηθοποιός, η οποία έχει δύο γιους από τον γάμο της με τον ηθοποιό Πέτρο Λαγούτη, σε δηλώσεις της έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Πες ότι εμφανίζεται κάποιος που είναι πολύ ωραίος και αγαπά τα παιδιά και τον Πέτρο και έχει και μια περιουσία ο άνθρωπος που θέλει να μου αφήσει. Ε, τότε μπορεί και να παντρευτώ, δεν ξέρω. Προφανώς και κάνω πλάκα, αλλά δεν βρίσκω κανέναν λόγο να παντρευτεί ένας άνθρωπος αν δεν θέλει να κάνει παιδιά, εκτός από πρακτικούς λόγους».

Ξανά ξανθιά

Η Μ. Αλικάκη τους τελευταίους μήνες προχώρησε σε μια αλλαγή στην εμφάνισή της, βάφοντας τα μαλλιά της ξανθά, προκειμένου να υποδυθεί ξανά το Μητσάκι, την κεντρική ηρωίδα της τηλεοπτικής σειράς «Υπέροχα πλάσματα», η οποία επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες έπειτα από 18 χρόνια. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου επεισοδίων αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, ενώ η σειρά θα προβληθεί μέσα στο 2026.