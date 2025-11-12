«Να την πάρεις πίσω αυτή τη λέξη» - Ένταση μεταξύ Μπαλάσκα και Πετρογιάννη για την Τούνη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι στο Πρωινό με αφορμή το βίντεο - εξομολόγηση που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη χθες στο προφίλ της στο Instagram και στο οποίο η γνωστή influencer μιλούσε για τη δίκη με το revenge porn που ξεκίνησε τη Δευτέρα αλλά θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Σταύρος Μπαλάσκας «προέτρεψε» την Ιωάννα Τούνη να το «βουλώσει» και να αφήσει τον δικηγόρο της να κάνει τη δουλειά του με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρούν αμέσως και να του ζητούν να πάρει πίσω τη λέξη.

Σταύρος Μπαλάσκας: Είναι όλη μέρα με την τουαλέτα στο Μεγάλη Βρετάνια, είναι σε τρία γιοτ, είναι η δουλειά της. Εδώ κορίτσι μου έχεις ένα δράμα, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει κι άλλες γυναίκες και είναι κακοποίηση. Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του.

Γιώργος Λιάγκας: Δεν είναι ωραία λέξη αυτή.

Σταύρος Μπαλάσκας: Την παίρνω πίσω.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Να την πάρεις πίσω

Σταύρος Μπαλάσκας: Μην το πουλάς αυτό. Είναι ένα δράμα που όσες γυναίκες το περνάνε, πάνε στον ψυχίατρο. Πούλα το φόρεμά σου, κάνε αυτό που κάνεις στο διαδίκτυο και βγάζεις εκατομμύρια… Τώρα μιλάνε οι δικαστές, δε μιλάει η Τούνη. Δε συμφωνώ ρε παιδιά.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Επειδή δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ, με αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθάει κάποια γυναίκα που έχει υποστεί το ίδιο…

Σταύρος Μπαλάσκας: Όχι δεν την βοηθάει!

Φωτεινή Πετρογιάννη: Τη βοηθάς εσύ που κάθεσαι εδώ και σχολιάζεις.

Σταύρος Μπαλάσκας: Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views

Η Ιωάννα Τούνη, που τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου εμφανίστηκε στα δικαστήρια, αναφέρθηκε μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, στο παράνομο βίντεο με προσωπικές της στιγμές που φέρεται να διέρρευσαν δύο άτομα το 2017.

Όπως είπε, εξακολουθεί να στιγματίζεται κοινωνικά: «Μέχρι σήμερα, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό».

«Έλαβα εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μηνύματα, κυρίως από γυναίκες, γεμάτα αγάπη και υποστήριξη. Μου έδωσαν πολύ δύναμη και με συγκίνησαν» ανέφερε και περιέγραψε τη συναισθηματική της φόρτιση βλέποντας ξανά τους δύο κατηγορούμενους: «Είναι μια ψυχικά πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός ή με την οικονομική σου κατάσταση».

Δείτε το βίντεο