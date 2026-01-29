Νάσος Παπαργυρόπουλος: Σύμφωνο συμβίωσης με 27χρονη Κολομβιανή καλλονή - Real.gr

Quantcast
Νάσος Παπαργυρόπουλος: Σύμφωνο συμβίωσης με 27χρονη Κολομβιανή καλλονή

18:40, 29/01/2026
Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, ηθοποιός και γιος του γνωστού επιχειρηματία Αργύρη Παπαργυρόπουλου, επισημοποίησε τη σχέση του με 27χρονη Κολομβιανή καλλονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Νάσος Παπαργυρόπουλος υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την Σουζάνα Λόπεζ Βελάσκεζ. Ο ίδιος έχει ταξιδέψει δύο φορές στην Κολομβία, όπου η σύντροφός του τον ξενάγησε στον τόπο καταγωγής της.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Νάσος Παπαργυρόπουλος: Σύμφωνο συμβίωσης με 27χρονη Κολομβιανή καλλονή στο InStyle.

