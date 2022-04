Νάταλι Πόρτμαν: Οι φουσκωμένοι μύες της Lady Thor «ρίχνουν» το Twitter

Η αλλαγή της ηθοποιού στο πλαίσιο του ρόλου της στη νέα ταινία «Thor: Love and Thunder» είναι εμφανής, γεγονός που δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους θαυμαστές της.

Οι φωτογραφίες της Νάταλι Πόρτμαν με την τεράστια αλλαγή στην φυσική της κατάσταση κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, βάζοντας «φωτιά» και στο Twitter. Στη νέα ταινία, που ακολουθεί το πρότυπο του κόμικ, η Πόρτμαν ενσαρκώνει τον χαρακτήρα που χωρίζει τον Θορ και γίνεται μέλος της ομάδας των υπερηρώων.

Η τελευταία σκηνή του teaser που κυκλοφόρησε ήταν αρκετή για να φανεί η μεγάλη αλλαγή στη φυσική κατάσταση της Πόρτμαν ώστε να είναι πειστική ως Lady Thor.

The one is not the only ?? (via Natalie Portman IG) https://t.co/YMfm0GrQafpic.twitter.com/nVVocUGSK5 — Thor (@thorofficial) April 20, 2022

Οι χρήστες του Twitter και θαυμαστές της Πόρτμαν, δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός. Δείτε κάποιες από τις αντιδράσεις τους:

3 hours since Natalie Portman mighty arms were revealed and still no fanarts, the internet failed... me too but I'm making Yamato so... https://t.co/WJt5zdRUKa — Iury Padilha: Commiss Closed (@iurypadilha) April 18, 2022

I did not call Natalie Portman getting so yoked for her role in THOR LOVE AND THUNDER that we'd have to consider her induction into the BAD ASS list, but here we are. pic.twitter.com/7FYbwVh7LI — A.Ron Hubbard (@ARonHubbs) April 20, 2022

WAIT IS THAT NATALIE PORTMAN pic.twitter.com/YTzAYdM5Nd — ELLE DAY. ? fives’ wife (@planofdissent) April 18, 2022

being in love with natalie portman isn’t a phase it’s a lifestyle pic.twitter.com/f1xq267Dvh — kels | riddler’s pumpkin pie (@sansaskywalkers) April 19, 2022

Δείτε το teaser της ταινίας: