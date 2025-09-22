Νατάσα Μποφίλιου: Κάτι Καίγεται 2 - Ο Μεγάλος Κύκλος - Real.gr

Ο δεύτερος και ανανεωμένος κύκλος των πολύ επιτυχημένων παραστάσεων της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ύστερα από έναν συναρπαστικό sold out χειμώνα στην Αθήνα και μετά το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, επιστρέφει στην Αθήνα, την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Λυκαβηττού.

«Πριν ένα χρόνο, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, γεννήθηκε η Νέα Φωτιά. Έφερε μαζί της τραγούδια, συναντήσεις, συγκινήσεις – στιγμές που χάραξαν απ’ την αρχή τη θέση μας στον κόσμο. Αφού ζεσταθήκαμε στη φλόγα της, ρίξαμε μέσα όσα μας στένευαν και κάψαμε τους φόβους και τα βάρη μας. Φέτος, με τη φωτιά στην πλάτη, προχωράμε σε ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα. Σας περιμένουμε να σταθείτε δίπλα μας, να ενώσετε τη Φωνή σας με τη δική μας, για να κλείσουμε μαζί το φλεγόμενο ταξίδι».

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ώρα έναρξης: 21:30

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Γενική Είσοδος: 20€ | Ταμείο: 25€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Πρόσβαση

* Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου για τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση/αποβίβαση ταξί.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus το οποίο θα πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19.00 έως τις 21.30 ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ: ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜOYΣΙΚΟΙ

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ πιάνο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ηλεκτρικό μπάσο

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΣ τύμπανα, programming

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ κλαρινέτο, πλήκτρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

ΑΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ τσέλο

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ βιολί

ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ βιολί

ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ ΣΠΙΝΟΥΛΑ βιολί

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ βιολί

ΑΡΙΟΝΑ ΜΟΥΤΣΑΪ βιολί και βιόλα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΓΙΑ βιόλα

ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ

VIDEO: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

ARTWORK: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΣΑΣΑ ΧΑΡΑΡΑ

CUSTOM DESIGN FOR ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: NIDODILEDA

CUSTOM DESIGN FOR ΜEN: DANTE

MARKETING: ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΣΑΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:

ZUMA COMMUNICATIONS : ΧΑΡΑ ΖΟΥΜΑ, ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑ

PROSPERO : ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΡΑΤΣΟΛΙΑ

MANAGEMENT-ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PROSPERO