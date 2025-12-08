Νατάσα Θεοδωρίδου: Ερωτευμένη ξανά - Real.gr

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Νατάσα Θεοδωρίδου έχει βρει και πάλι την ευτυχία στο πλευρό του επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη φωνή της, για τις επιτυχημένες συνεργασίες της και για τη λαμπρή, πολύχρονη πορεία της στις νυχτερινές πίστες. Η Νατάσα Θεοδωρίδου βαδίζει με συναίσθηση της εποχής σε μονοπάτια που την κρατούν σταθερά στην κορυφή, καθώς παραμένει πιστή στο μουσικό ύφος της και παράλληλα εξελίσσεται με τρόπο που αναδεικνύει την καλλιτεχνική ωριμότητά της.

Κάθε εμφάνισή της είναι ένα ταξίδι μέσα από διαχρονικά τραγούδια, που έχουν σημαδέψει διαφορετικές γενιές και ζωντανεύουν μέσα από τη γνήσια λαϊκή ερμηνεία της. Δίπλα της έχει πάντα ανθρώπους που τη στηρίζουν. Κυρίαρχο ρόλο ανάμεσά τους έχει ο σύντροφος της τραγουδίστριας, επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης.

Παρότι οι δυο τους έχουν αποφασίσει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, πρόσφατα βρέθηκαν σε γνωστό πολυκατάστημα, προκειμένου να κάνουν κάποιες χριστουγεννιάτικες αγορές. Αφιέρωσαν αρκετό χρόνο ψάχνοντας για τα κατάλληλα στολίδια, περιηγήθηκαν στον χώρο και με μεγάλη προσοχή επέλεγαν ό,τι τους ταιριάζει.

Χαλαροί και με οικειότητα που αποκάλυπτε πόσο εμπιστεύεται ο ένας το γούστο του άλλου, έκαναν τις αγορές τους εμφανώς ικανοποιημένοι σε ένα περιβάλλον γεμάτο από γιορτινούς ήχους και χαρούμενη διάθεση.

Η Ν. Θεοδωρίδου και ο Γ. Καρυπίδης εμφανίζονται συχνά μαζί. Πραγματοποιούν αρκετές φορές κοινές εξόδους και έχουν ταξιδέψει σε διάφορους προορισμούς, όπως στην Κω τον περασμένο Αύγουστο, στην Αλικαρνασσό, αλλά και στο ξενοδοχείο «Monasty» στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Γ. Καρυπίδης στηρίζει τη σύντροφό του σε κάθε βήμα της, όντας στο πλευρό της και φροντίζοντας να έχει πάντα ό,τι χρειάζεται. Αυτή η πολύμηνη κοινή διαδρομή τους διαπνέεται από τρυφερότητα και εμπιστοσύνη.

Η Νατάσα, ωστόσο, έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να είναι εξωστρεφής σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητά της και την ηρεμία της. Αλλά και ο σύντροφός της είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, που δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο και προτιμά να κρατά απόσταση ασφαλείας από τη δημοσιότητα.

Οι δυο τους απολαμβάνουν τα κοινά ενδιαφέροντά τους και μοιράζονται πολύτιμες στιγμές κάνοντας αυτό που αισθάνονται με τον τρόπο που τους εκφράζει. Αυτή την περίοδο η Ν. Θεοδωρίδου εμφανίζεται μαζί με τον Σάκη Ρουβά στο «Εναστρον» και γνωρίζει για άλλη μία φορά την αποθέωση.

Η επικοινωνία που έχει με το κοινό της έχει ξεπεράσει τα στεγανά της επαφής καλλιτέχνη – θαμώνα. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχει αναπτύξει μια μοναδική σχέση με τους θαυμαστές της, ενώ μοιάζει ανανεωμένη και χαρούμενη με όσα συμβαίνουν στη ζωή της.

Το σημαντικό για εκείνη είναι να έχει δίπλα της ανθρώπους που αγαπά και την αγαπούν και να επιλέγει πάντα ό,τι πραγματικά αξίζει.