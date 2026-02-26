Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τις φήμες γάμου με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη - Real.gr

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν κρύβει τη σχέση της με τον Γιάννη Καρυπίδη, παρά το γεγονός ότι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Η κορυφαία τραγουδίστρια κυκλοφορεί κανονικά με τον σύντροφό της, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Πραγματοποιούν συνεχώς κοινές εξόδους και έχουν ταξιδέψει μαζί σε διάφορους προορισμούς. Δημοσίευμα θέλει το ερωτευμένο ζευγάρι να […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τις φήμες γάμου με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη στο InStyle.