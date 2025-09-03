Quantcast
Νατάσσα Μποφίλιου: «Είμαι περήφανη που αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε ως εδώ» - Real.gr
real player

Νατάσσα Μποφίλιου: «Είμαι περήφανη που αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε ως εδώ»

22:35, 03/09/2025
Νατάσσα Μποφίλιου: «Είμαι περήφανη που αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε ως εδώ»

Η Νατάσσα Μποφίλιου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4” το απόγευμα της Τετάρτης. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς με πιο πρόσφατο αυτό του δημοσιογράφου, Μάνου Βουλαρίνου σχετικά με τη φωτογραφία που ανέβασε
με μαγιό σε παραλία της Φολέγανδρου.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved