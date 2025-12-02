Νεφέλη Παπαδερού - Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος: Η σχέση τους... ενηλικιώθηκε - Real.gr

Η ηθοποιός Νεφέλη Παπαδερού και ο μουσικός Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος συμπλήρωσαν 18 χρόνια σχέσης και ζουν ευτυχισμένοι με τους δύο γιους τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Νεφέλη Παπαδερού είναι το κορίτσι με τα λαμπερά, πράσινα μάτια που βλέπουμε στο «Πόρτο Λεόνε». Ο χαρακτήρας, ωστόσο, που ενσαρκώνει δεν έχει σχέση με την πραγματική της ζωή.

Ενώ η Βίκυ της σειράς του Alpha είναι παντρεμένη με έναν κακοποιητικό σύζυγο, στην πραγματικότητα η Νεφέλη συμπορεύεται με τον μουσικό Οδυσσέα Κωνσταντόπουλο, έναν τρυφερό και ευαίσθητο άνθρωπο.

Πριν από λίγες ημέρες, στις 19 Νοεμβρίου, οι δυο τους συμπλήρωσαν 18 χρόνια κοινής ζωής. Και ενώ στον τηλεοπτικό της ρόλο έχει τρία παιδιά, στην κανονική ζωή η Νεφέλη είναι μητέρα δύο υπέροχων γιων, 5,5 και 2 ετών. Ως καλλιτεχνικό ζευγάρι απολαμβάνουν μια βαθιά επικοινωνία και σε πολλές περιπτώσεις υλοποιούν ιδέες από κοινού.

Ο Οδυσσέας είναι μουσικός με κλασικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ δραστηριοποιείται συχνά στο μουσικό παιδικό θέατρο. Ως εκ τούτου, έχει βρεθεί αρκετές φορές στην ίδια παράσταση με τη σύντροφό του, αλλά και στην ίδια σκηνή με τον αδελφό του, επίσης μουσικό, Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι γνωστός από τις συνεργασίες του με τον αξέχαστο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και άλλους.

Αυτό το διάστημα ο Οδ. Κωνσταντόπουλος συνεχίζει την περιοδεία του με την παιδική μουσικοθεατρική παράσταση «Αν ακούσεις τα παιδιά» στον Σταυρό του Νότου, μαζί με τον αδελφό του και τον ηθοποιό Λευτέρη Ελευθερίου.

Η Ν. Παπαδερού, πριν από το «Πόρτο Λεόνε», έχει συμμετάσχει σε πολλά επιτυχημένα σίριαλ, όπως «Ο όρκος» στην ΕΡΤ1, αλλά και θεατρικά έργα, όπως «Οι μάγισσες της Σμύρνης». Γνώρισε τον σύντροφό της μέσα από τον χώρο της τέχνης, όπου και οι δύο δραστηριοποιούνται και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι.