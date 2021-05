Νέο graphic novel αφηγείται τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι με τα δικά του λόγια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H Z2 Comics ενώνει τις δυνάμεις της με την Universal Music Group και τη Mercury Songs Ltd για το «Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs» το οποίο περιγράφει ως «το πρώτο graphic novel που αποτίει φόρο τιμής σε μια από τις σπουδαιότερες μορφές που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος της μουσικής».