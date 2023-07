Νέο ρεκόρ δημοπρασίας: Πορτρέτο του Gustav Klimt χτύπησε τα 85,3 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας

Στο πλαίσιο ενός πανηγυρικού εορτασμού της προσωπογραφίας στο Λονδίνο, που προαναγγέλθηκε από την επαναλειτουργία της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων (National Portrait Gallery), η Sotheby’s Modern and Contemporary Evening Auction άνοιξε με μια δημοπρασία με τον τίτλο: Face to Face: A Celebration of Portraiture, μια αυστηρά επιμελημένη επιλογή αριστουργημάτων (πορτρέτων) που εξερευνούν τις συνδέσεις μεταξύ καλλιτέχνη και θέματος.