Nέο τραγούδι από την Lizzo

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τραγουδίστρια με αναρτήσεις στο Instagram προετοίμασε τους θαυμαστές της για το νέο τραγούδι της. Το πρώτο άλμπουμ της Lizzo κυκλοφόρησε το 2013, ακολούθησε το νέο της άλμπουμ το 2015, ενώ έγινε ευρέως γνωστή με το τρίτο της άλμπουμ «Cuz I Love You», το 2019.

Μετά την κυκλοφορία του «Rumors», η Lizzo έχει προγραμματίσει να εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ αυτό το φθινόπωρο, ξεκινώντας από το Bonnaroo Music & Arts Festival στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Lizzo θα εμφανιστεί επίσης στο Global Citizen Live στις 25 Σεπτεμβρίου, στο Firefly Music Festival στις 26 Σεπτεμβρίου, στο New Orleans and Heritage Festival στις 8 Οκτωβρίου και στο Outside Lands στις 29 Οκτωβρίου.