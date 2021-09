Nicolas Cage: Μεθυσμένος και ξυπόλητος σε εστιατόριο στο Λας Βέγκας - Τον πέταξαν έξω

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, στο Lawry’s Prime Rib, ωστόσο γνωστό έγινε τις τελευταίες ώρες ύστερα από δημοσίευμα της αμερικανικής Sun.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έμοιαζε με μεθυσμένο... άστεγο.

Πηγές του εστιατορίου αποκάλυψαν ότι ο ηθοποιός κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ουίσκι και σφηνάκια τεκίλας, προτού αρχίσει να γίνεται εριστικός.

Μάλιστα, στο σχετικό στιγμιότυπο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φαίνεται να κάθεται ξυπόλητος σε έναν καναπέ και να προσπαθεί να φορέσει τις παντόφλες του.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός βρίσκεται στη συγκεκριμένη κατάσταση. Τον Μάρτιο του 2019 προσπάθησε να δημιουργήσει ένταση σε δικαστήριο του Λας Βέγκας, όπου πήγε να υποβάλει αίτηση για να παντρευτεί την Έρικα Κόικε.

Λίγες ημέρες μετά τον γάμο η νύφη, με την οποία αργότερα χώρισε, ισχυρίστηκε ότι είχε πιει υπερβολικά πολύ και δεν καταλάβαινε τι έκανε.

