Nicole Kidman: Τώρα και τραγουδίστρια – Και δεν είναι ο Keith Urban το μουσικό ταίρι της

Tην αποκάλυψη έκανε ο Luke Evans, ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του με τη Nicole Kidman για ένα ντουέτο του τραγουδιού Say Something, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο αναμενόμενο άλμπουμ του “A Song For You”. Όπως αποκάλυψε ο 43χρονος ηθοποιός, πήραν την απόφαση να τραγουδήσουν μαζί για το άλμπουμ του, αφού απόλαυσαν μία ξεχωριστή, αυτοσχέδια, μουσική στιγμή στο σπίτι της σταρ στο Σίδνεϊ.