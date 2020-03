Νίκη Θωμοπούλου-Γιάννης Μαρακάκης: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη τους

Την πρώτη οικογενειακή φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της δημοσίευσε το Σάββατο η σύζυγος του Γιάννη Μαρακάκη, Νίκη Θωμοπούλου.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του Γιάννη Μαρακάκη ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο στο οποίο οι δυο τους κρατούν στην αγκαλιά τους το νεογέννητο κοριτσάκι τους.

«Welcome to this crazy world, lil one ??. Και μέσα στις δυσκολίες των καιρών γεννιέται πάντα η ελπίδα! Και έχει το πιο ωραίο μπουγελοφατσάκι ??. Ευτυχισμένη που φέραμε στον κόσμο ένα μοσχαράκι (4.130 κιλά ??και 57 πόντους!!!) υγιέστατο και (στα δικά μου μάτια τουλάχιστον) πανέμορφο - και το πιο σπουδαίο - με φυσιολογικό τρόπο! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου γιατρό @dimitriskoleskas και την υπερκαταπληκτική μου μαία @enta_mpaka για τη στήριξη και τη βοήθεια τους τις στιγμές του τοκετού που εξαντλήθηκε το κουράγιο και η επιμονή να συνεχίσω να προσπαθώ. Και φυσικά.. όλα αυτά δε θα τα κατάφερνα χωρίς τον άντρα της ζωής μου.. πιο δυνατός από ποτέ δίπλα μου!», έγραψε χαρακτηριστικά η Νίκη Θωμοπούλου.