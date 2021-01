Νικόλ Κίντμαν: Το ανοσοποιητικό μου σύστημα δεν ξεχωρίζει την αλήθεια από τον ρόλο - ΒΙΝΤΕΟ

Διθυραμβικές κριτικές έχει λάβει η Νικόλ Κίντμαν για τον ρόλο της στη σειρά "The Undoing" στο ΗΒΟ, όπου υποδύεται μία ψυχαναλύτρια η οποία αρχίζει να αμφισβητεί τη ζωή της έπειτα από έναν θάνατο, την εξαφάνιση του συζύγου της και μια σχέση.

Η Χολιγουντιανή σταρ,ωστόσο, αποκαλύπτει ότι αυτός ο ρόλος όπως και εκείνος στο "Big Little Lies" είχαν κόστος στην υγεία της καθώς την επηρέασαν αρνητικά τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Μιλώντας στο podcast "WΤF with Marc Maron" είπε πως το να υποδύεται ρόλους γυναικών που πλήττονται σωματικά και ψυχολογικά τη προκάλεσε τραύμα και επηρέασε τη ζωή της εκτός κινηματογραφικών πλατό. "Συνέβη και στο "The Undoing". Ξαφνικά άρχισα να έχω μία ανησυχία για την προσωπικότητά μου όπου αναστατώθηκα και είχα αμφιβολία για το ποια ήμουν" τόνισε η Κίντμαν. "Αρρώστησα πραγματικά και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει στους ηθοποιούς. Ήμουν άρρωστη μια εβδομάδα επειδή το ανοσοποιητικό σου δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του υποδύομαι έναν ρόλο και της αλήθειας όταν τα κάνεις αυτά". Η Κίντμαν στο Big Little Lies που επίσης πέρασε ένα δύσκολο διάστημα στη ζωή της, υποδυόταν μία δικηγόρο που είχε αποσυρθεί και μητέρα, η οποία δεχόταν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον σύζυγό της.

"Δεν έχω μάθει μια τεχνική να λέω στο μυαλό και το σώμα του "αυτό είναι απλώς υποκριτική. Δεν έχω μάθει πώς να το αφήνω απέξω. Δεν λειτουργεί για εμένα. Πάω σπίτι και δεν κοιμάμαι καλά και δεν είμαι καλά αν αυτό είναι τόσο ενοχλητικό για εμένα" σημείωσε. Βίωσε παρόμοια σύνδρομα και ενώ γύριζε την ταινία του 2018 "Destroyer" όπου υποδύεται μια ντετέκτιβ η οποία εκδικείται μέλη συμμορίας ληστών τραπεζών. "Ήταν απαίσιο να βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Παρέμεινα στον χαρακτήρα. Δεν ήθελα να αισθάνομαι ότι υποδύομαι ρόλο. Γκρίνιαζα και σερνόμουν. Ήμουν πολύ δυσάρεστος άνθρωπος εκείνο το διάστημα" σημείωσε.