Νικολέττα Βλαβιανού: Τι είπε στην Τίνα Τέρνερ όταν την συνάντησε - ΒΙΝΤΕΟ

Η Νικολέτα Βλαβιανού ήταν καλεσμένη στο Στούντιο 4 με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και μίλησε για την απώλεια του πατέρα της κι ότι στην ουσία έμαθε για αυτήν σε ηλικία 6 ετών.

«Όταν πέθανε ήμουν 4 μηνών. Ρωτούσα αλλά χωρίς πόνο ή πάθος γιατί δεν είχα την αίσθηση. Κάποια παιδάκια που χάνουν τους γονείς του στα 7-8 είναι πιο δύσκολο. Είχα και μία μαμά πολύ ανοιχτόμυαλη για την εποχή της. Δεν με περιόρισε. Μπορεί για καλό ή κακό. Αυτό που λένε για bullying γινόταν πάρα πολύ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Το είχα μάθει από ένα παιδάκι στο σχολείο που μου είπε: «εσύ δεν έχεις μπαμπά». Το έλεγε υποτιμητικά και δεν κατάλαβα γιατί» ανέφερε η Νικολέτα Βλαβιανού.

«Εγώ ήξερα ότι δουλεύει στο Λονδίνο μέχρι τα 6-7. Δεν ήθελε να μου το πει η μαμά. Μετά ρωτούσα… Γενικά δεν ήμουν παιδί που ασχολούνταν πολύ με το τι μου λένε. Ήμουν στην τρεχάλα. Έκανα πολλή παρέα με αγόρια. Είπα στην μαμά μου τι είναι αυτό; Γιατί μου το είπε; Είδα έναν πανικό και λέω κάτι κακό θα είναι. Είναι πολύ αθώα τα παιδιά. Η μαμά μου ξαναπαντρεύτηκε όταν ήμουν 9 χρονών» πρόσθεσε η Νικολέτα Βλαβιανού.

Η Ν. Βλαβιανού αναφέρθηκε και στην απρόοπτη συνάντησή της με την Τίνα Τέρνερ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας το 1990, όπου η θρυλική τραγουδίστρια είχε δώσει συναυλία.

«Επειδή πέθανε πρόσφατα, θα το πω. Εγώ ήμουν πολύ μεγάλη φαν της Τίνα Τέρνερ. Δούλευα πιτσιρίκα στο Pop Eleven, το δισκάδικο που είχε ο θείος μου ο Φαληρέας, γνωστός μουσικός της εποχής, οπότε ήμουν πολύ κοντά στη μουσική», ανέφερε αρχικά η Νικολέττα Βλαβιανού.

«Είχα πολλή αγάπη με την soul μουσική, αν και δεν ήταν της εποχής μου. Την ήξερα την Τίνα από τότε, από την πρώτη της καριέρα. Εν τω μεταξύ εγώ πήγαινα πολύ σε συναυλίες, θυμάστε τότε μετά την 7ετία που ξεκίνησαν να γίνονται συναυλίες στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πρώτοι ήρθαν οι Police, έχω φιλήσει στον μάγουλο τον Sting, γιατί ήταν ο αγαπημένος μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Έρχεται λοιπόν το 1990 η Τίνα Τέρνερ, εγώ ήμουν στο Εθνικό και παίζαμε το καλοκαίρι τις «Εκκλησιάζουσες» στο Ηρώδειο. Εγώ δεν μπορούσα να πάω, γιατί είχα παράσταση και ήμουν να σκάσω. Ήταν να πάνε όλοι μου οι φίλοι και εγώ τους έλεγα ότι δε μπορούσα. Εκείνη τραγουδούσε στη Νέα Φιλαδέλφεια».

«Οπότε είμαστε για πρόβα στο Ηρώδειο, βάζει τις μουσικές τότε ο Μπάκας – Θεός σχωρέσ’ τον – και αρχίζουμε εμείς να χορεύουμε. Και εκεί που είμαστε στη σκηνή κάνω ένα έτσι και βλέπω την Τίνα Τέρνερ και της λέω: you are simply the best! Δεν ήθελα να χάσω και την πόζα», αποκαλύπτει η ηθοποιός αμέσως μετά.

«Είχε έρθει επίσκεψη στο Ηρώδειο. Δεν την είδα εγώ αλλά με είδε αυτή να κάνω πρόβα», είπε τέλος ενθυμούμενη την Τίνα Τέρνερ η Νικολέττα Βλαβιανού.