Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία του 1995 - Real.gr

Ο Νίκος Κούρκουλος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2007 έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 19 ετών από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού, η επίσημη σελίδα του Studio Kleisthenis στο Instagram, η οποία δημοσιεύει σπάνιο υλικό από το αρχείο του φωτογράφου Κλεισθένη Δασκαλάκου, ανέβασε μια σπάνια φωτογραφία από το 1995. […]

