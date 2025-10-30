Quantcast
Νόνη Δούνια: Οι ευχές και τα λόγια αγάπης στον σύζυγό της – «Κρατά την οικογένειά μας ενωμένη» - Real.gr
real player

Νόνη Δούνια: Οι ευχές και τα λόγια αγάπης στον σύζυγό της – «Κρατά την οικογένειά μας ενωμένη»

11:45, 30/10/2025
Νόνη Δούνια: Οι ευχές και τα λόγια αγάπης στον σύζυγό της – «Κρατά την οικογένειά μας ενωμένη»

ΠΗΓΗ: noni_dounia/Instagram

Με λέξεις που ξεχειλίζουν αγάπη και έρωτα θέλησε να ευχηθεί η Νόνη Δούνια στον σύζυγό της που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved