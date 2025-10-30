Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ: Eπιστρέφει στις ρίζες της - Real.gr

Η θρυλική σχεδιάστρια Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, γενέτειρα της μητέρας της, για να τιμηθεί για τη διαδρομή της στη μόδα, στην τέχνη και στη γυναικεία ενδυνάμωση.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Yπάρχουν στιγμές που η μόδα ξεπερνά τα ρούχα και μετατρέπεται σε ιστορία. Μια τέτοια στιγμή θα ζήσει η Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στο Διοικητήριο, καθώς η εμβληματική σχεδιάστρια Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στη μόδα, στην τέχνη και στη γυναικεία ενδυνάμωση.

Η αφορμή για την πρόσκλησή της ήταν το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ που σκιαγραφεί τη ζωή της και το έργο της. Η Μιμή Ντενίση, μέσα από τη νέα σειρά της «Madre (Μάνα)», ανακάλυψε τις ρίζες της διάσημης δημιουργού στη Θεσσαλονίκη, μέσω της μητέρας της, Λιλής Ναχμία, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος. Αυτή η συγκλονιστική ανακάλυψη στάθηκε το έναυσμα για μια συνάντηση γεμάτη συναίσθημα, μνήμη και υπερηφάνεια.

Η ίδια έχει δηλώσει πολλές φορές πως όλη της η ζωή ήταν μια «εκδίκηση» για τη μητέρα της: «Η μητέρα μου πλήρωσε για τις ρίζες μας. Εγώ είμαι η εκδίκησή της. Δεν ήθελα ποτέ να είμαι θύμα. Ηθελα να είμαι ηρωίδα της ζωής μου». Από εκεί γεννήθηκε και η φιλοσοφία της μόδας της – ρούχα που κάνουν τη γυναίκα να νιώθει δυνατή, ελεύθερη, αυθεντική. Η Φον Φίρστενμπεργκ δεν είναι απλώς μια σχεδιάστρια μόδας, είναι ένα σύμβολο ελευθερίας και αυτοπεποίθησης. Από τότε που παρουσίασε το wrap dress τη δεκαετία του ’70, το φόρεμα που αγκάλιασε τη γυναικεία φιγούρα χωρίς να την περιορίζει, έγινε συνώνυμη με τη φράση «Feel like a woman, wear a dress» (Νιώσε γυναίκα, φόρεσε φόρεμα).

Σύμβολο δυναμισμού

Με το πάθος της, τη διορατικότητά της και τη διαχρονική αισθητική της, κατάφερε να μετατρέψει τη μόδα σε κίνημα. Σήμερα, ο οίκος της παραμένει διεθνές σύμβολο δυναμισμού και κομψότητας, ενώ η ίδια έχει αφιερώσει το έργο της στη στήριξη των γυναικών, μέσω του Diane von Fürstenberg Foundation, προωθώντας προγράμματα ηγεσίας, πολιτισμού και κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Μετά την απονομή, θα ακολουθήσει δεξίωση, μια ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη να γιορτάσει όχι μόνο μια σπουδαία δημιουργό, αλλά και τη διαχρονική σχέση της με την τέχνη, τη γυναίκα και τον πολιτισμό. Η εκδήλωση, υπό την αιγίδα του υφυπουργείου Εσωτερικών και του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία που ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και αγγίζει ολόκληρο τον κόσμο.