Νταϊάνα Ρος: «Η ενέργεια της Ελλάδας είναι το κέφι!» - Real.gr

Η Νταϊάνα Ρος, η απόλυτη ντίβα της σόουλ, μιλά αποκλειστικά στη Realnews για τη μεγάλη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, τις εκπλήξεις της βραδιάς και όσα ξεχωρίζει στους Ελληνες.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

H μία και μοναδική Νταϊάνα Ρος, η γυναίκα που καθόρισε τη σόουλ, την ντίσκο και τη μόδα για πάνω από έξι δεκαετίες, έρχεται στην Αθήνα για μία ανεπανάληπτη συναυλία, την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025, στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η θρυλική σταρ, που στα 81 της χρόνια εξακολουθεί να συγκινεί και να ξεσηκώνει με την ενέργεια και την αύρα της, μιλά στη Realnews λίγο πριν ανέβει στη σκηνή κάτω από τον αττικό ουρανό και μας αποκαλύπτει όσα ετοιμάζει για εκείνη τη μαγική βραδιά.

«Κάθε παράσταση είναι ένας εορτασμός του ταξιδιού μου», δηλώνει με θέρμη. «Μια μεγάλη γιορτή γεμάτη αναμνήσεις μουσικής, αγάπης και σύνδεσης. Πάντα έλεγα ότι η μαγεία της μουσικής κρατά αναμνήσεις. Το κοινό μέσα από τα τραγούδια και την εμφάνισή μου θα θυμηθεί μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διαδρομής μου και, φυσικά, έχουμε ετοιμάσει και μερικές νέες εκπλήξεις για όσους έρθουν στη συναυλία. Πρόκειται για τον απόλυτο εορτασμό της μουσικής μου πορείας, με πολύ χορό και εναλλαγές εκθαμβωτικών κοστουμιών! Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις μαζί εκείνη τη βραδιά και να μοιραστούμε την ενέργεια και την αγάπη της συναυλίας. Αθήνα, έρχομαι! Ας διασκεδάσουμε!».

Από τα πρώτα της βήματα με τις «The Supremes» μέχρι τη λαμπρή σόλο καριέρα της, η Ντ. Ρος έχει χαρίσει στον κόσμο αμέτρητες επιτυχίες, όπως τα «Ain’t no mountain high enough», «Upside down», «Endless love», «I’m coming out», και, φυσικά, το «I will survive», που έχει αναδειχθεί ως ο απόλυτος ύμνος επιβίωσης.

Η σχέση της με το κοινό παραμένει αληθινή και ζωντανή. «Οσο και αν αγαπώ τις ηχογραφήσεις στο στούντιο, δεν υπάρχει τίπο- τα πιο μαγικό από το να ερμηνεύω στη σκηνή. Οταν βγαίνω στη σκηνή, νιώθω ζωντανή. Η ενέργεια, η σύνδεση με το κοινό είναι μοναδική. Κάθε συναίσθημα το νιώθω μαζί με το κοινό. Αυτή είναι η απόλυτη μαγεία για μένα».

Κάθε εμφάνισή της, εντός και εκτός σκηνής, εντυπωσιάζει. Η πρόσφατη παρουσία της στο Met Gala προκάλεσε αίσθηση. «Η μόδα και η μουσική είναι και οι δύο μορφές αυτοέκφρασης. Είναι πραγματικά μέρος του ποια είμαι και του πώς συνδέομαι», εξη- γεί. «Με τα χρόνια, μου άρεσε να ξεπερνώ τα όρια και να γιορτάζω την ατομικότητα. Το προσωπικό μου στιλ είναι δημιουργικό με αυθεντικό τρόπο, όπως και η μουσική μου. Σε αυτή την περιοδεία, θέλω κάθε φόρεμα και κάθε νότα να αντανακλούν το ίδιο πνεύμα διασκέδασης, κομψότητας και τόλμης. Η μουσική και η μόδα πάνε μαζί – το ντύσιμο είναι υπέροχο, το τραγούδι ζωντανό και θέλω να εμπνεύσω όλους όσοι έρχονται να κάνουν το ίδιο!».

Η αγάπη της για την Ελλάδα είναι βαθιά και δηλωμένη. «Η Ελλάδα είναι σαν ένα υπέροχο όνειρο», λέει συγκινημένη. «Η μαγεία της χώρας και των ανθρώπων δεν μοιάζει πουθενά στον κόσμο. Τα εστιατόρια και το φαγητό είναι εντυπωσιακά. Οι άνθρωποι και τα πρόσωπα είναι γεμάτα χαρά και πάθος. Τα μεγαλοπρεπή μνημεία είναι τόσο μυστηριώδη όσο και όμορφα. Η ενέργεια της Ελλάδας είναι το κέφι! Ανυπομονώ να συναντηθούμε! Ραντεβού στις 16 Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο!» Κλείνοντας, στέλνει ένα θερμό μήνυμα στο ελληνικό κοινό που την περιμένει με ανυπομονησία: «Θέλω όλοι να νιώσετε ότι θα γίνετε μέρος μιας πραγματικά ξεχωριστής βραδιάς. Γιατί και εσείς είστε εξίσου μέρος των παραστάσεων όσο και εγώ! Ελπίζω αυτή η παράσταση να είναι μια βραδιά που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Εύχομαι για τον καθένα σας να έχετε τις ευλογίες που είχα και εγώ στη ζωή μου. Δείξτε πίστη στον εαυτό σας. Πίστεψε σε εσένα. Πίστεψε στα όνειρά σου. Θέλω να ξέρετε όλοι και όλες ότι σας αγαπώ πολύ».

Η βραδιά στο Καλλιμάρμαρο αποκτά επιπλέον λάμψη χάρη στην παρουσία της Ελενας Παπαρίζου, η οποία θα ανοίξει τη συναυλία με τις μεγάλες της επιτυχίες. Παράλληλα, η εκδήλωση αποκτά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».