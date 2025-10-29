Ντάνι Γκαρσία - Ναρόα Πενιαγκαρικάνο: Μαγεύτηκαν από τη Σαντορίνη - Real.gr

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ντάνι Γκαρσία και η σύζυγός του, Ναρόα Πενιαγκαρικάνο, ζουν μοναδικές στιγμές με την κόρη τους, ανακαλύπτοντας τις ομορφιές και τη μαγεία της χώρας μας.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού Ντάνι Γκαρσία βρέθηκε πρόσφατα στη Σαντορίνη και εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά του ελληνικού νησιού. Εκείνη, όμως, που φάνηκε να γοητεύεται περισσότερο, ήταν η σύζυγός του, Ναρόα Πενιαγκαρικάνο, η οποία υποσχέθηκε ότι σύντομα θα επισκεφθεί ξανά τον -δικαιολογημένα- κορυφαίο προορισμό στον κόσμο.

Περιηγήθηκαν οικογενειακώς στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια του κυκλαδίτικου νησιού, απόλαυσαν το φημισμένο ηλιοβασίλεμα και αρκετές παραλίες, ενώ δεν παρέλειψαν να χαλαρώσουν ατενίζοντας τη μυθική θέα από το ξενοδοχείο τους, το οποίο προσέφερε όλες τις ανέσεις.

Η Ελλάδα τούς ταιριάζει

Η πανέμορφη Ναρόα και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους έχοντας αποκτήσει την κορούλα τους, η οποία τον Ιούνιο γιόρτασε τα πρώτα γενέθλιά της. Η Ναρόα θέλει μαζί με τον αγαπημένο της σύντροφο και την κόρη τους να ανακαλύψει τις άπειρες ομορφιές της Ελλάδας.

Το ταμπεραμέντο του Ντ. Γκαρσία είναι πολύ κοντά σε αυτό των Ελλήνων, καθώς κατάγεται από την Ισπανία, γι’ αυτό και προσαρμόστηκε πολύ εύκολα στη χώρα μας. Ο Ντ. Γκαρσία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό της Ελλάδας και κατά καιρούς επισκέπτεται ιστορικά σημεία της χώρας.

Φαίνεται μάλιστα ότι έχει αγαπήσει και τους Ελληνες φιλάθλους, ανταποδίδοντας έτσι την αγάπη που του έδειξαν από την πρώτη στιγμή της άφιξής του, τον Ιούλιο του 2024.