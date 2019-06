Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του «Ήσυχου» των Rolling Stones

Τη ζωή και την καριέρα του Μπιλ Ουάιμαν, ιδρυτικού μέλους και πρώην μπασίστα του βρετανικού ροκ συγκροτήματος "The Rolling Stones" καταγράφει το ντοκιμαντέρ του Όλιβερ Μάρεϊ με τίτλο "The Quiet One".