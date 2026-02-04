Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Στο ίδιο κάδρο - Real.gr

Aπό το Παρίσι μέχρι τις κοσμικές εμφανίσεις της Αθήνας, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι αχώριστοι.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Παντού μαζί είναι η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Οι δύο ηθοποιοί, μετά το ταξίδι τους στο Παρίσι όπου ανέβασαν την πρώτη τους κοινή selfie, έκαναν μία ακόμα κοινή εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός της σειράς εποχής «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, που έχει καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα της φετινής τηλεθέασης, συνόδεψε την αγαπημένη του ηθοποιό, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγό στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ραδιοφωνικού σταθμού, στο δυναμικό του οποίου ανήκει η Ντ. Παπαδημητρίου.

Χαρούμενοι και ιδιαίτερα περιποιητικοί ο ένας με τον άλλον, απόλαυσαν την εκδήλωση και δεν δίστασαν να ποζάρουν για την αναμνηστική φωτογραφία.

Το ζευγάρι στην αρχή της σχέσης του, το φθινόπωρο του 2024, δεν επιθυμούσε να συγκεντρώνει τα βλέμματα και απέφευγε τις κοινές εμφανίσεις και τις φωτογραφίσεις. Από την περασμένη άνοιξη αυτό έχει αλλάξει και πλέον οι δυο τους είναι άνετοι και χαλαροί στις εξόδους τους.

Την αρχή έκανε η Ντ. Παπαδημητρίου κατά τη διάρκεια του κοινού τους ταξιδιού στο Παρίσι την Πρωτοχρονιά. Εκεί η ηθοποιός επέλεξε να καλωσορίσει τη νέα χρονιά μέσα από το Instagram, ανεβάζοντας ένα διασκεδαστικό βίντεο, στέλνοντας τις ευχές της στους διαδικτυακούς της φίλους ενώ είχε τον Γ. Γεροντιδάκη στο πλευρό της.

Στο βίντεο οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται μπροστά σε γνωστά αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας και με χιουμοριστικές γκριμάτσες δημιουργούν ένα ανάλαφρο και αυθόρμητο στιγμιότυπο που κέρδισε αμέσως τα θετικά σχόλια των ακολούθων τους.

Από τότε το ζευγάρι φαίνεται να έχει περάσει τη σχέση του στο επόμενο στάδιο, με τους δύο ηθοποιούς να μην ασχολούνται με τα φλας των φωτογράφων, αλλά μόνο με την κοινή τους πορεία.