Ο Άντριου Γουάτ επιβεβαιώνει ότι κάνει την παραγωγή στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones - Real.gr

Ο παραγωγός Άντριου Γουάτ επιβεβαίωσε ότι συνεργάστηκε ξανά με τους Rolling Stones στο επερχόμενο νέο τους άλμπουμ.

Ο Γουάτ έκανε την παραγωγή του βραβευμένου με Grammy 24ου άλμπουμ τους, «Hackney Diamonds», το 2023, ενώ έχει συνεργαστεί επίσης με καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, ο Έλτον Τζον και ο Εντ Σίραν τα τελευταία δύο χρόνια. Η επιβεβαίωση από τον ίδιο έρχεται μήνες μετά τις πρώτες αναφορές ότι θα συνεργαστεί ξανά με τους Stones.

Σε δηλώσεις του στο Rolling Stone για τη συνεργασία του με τα ροκ είδωλα ξανά ο μουσικός παραγωγός τόνισε: «Το έχω ξαναπεί, αλλά είναι σαν να δουλεύεις για τον Batman».