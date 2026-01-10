Ο Μπρούνο Μαρς ανακοίνωσε περιοδεία σε δύο ηπείρους από τον Απρίλιο - Real.gr

Ο Μπρούνο Μαρς ανακοίνωσε ότι το "The Romantic", το πρώτο σόλο άλμπουμ του μετά από σχεδόν μια δεκαετία θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου και ότι θα πραγματοποιήσει εξάμηνη περιοδεία σε δύο ηπείρους από τον Απρίλιο.

Η περιοδεία “The Romantic Tour” είναι παραγωγή της Live Nation και περιλαμβάνει 40 συναυλίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώτη συναυλία του Μπρούνο Μαρς προγραμματίστηκε για τις 10 Απριλίου στο Λας Βέγκας και θα ακουλοθήσουν εμφανίσεις του σε στάδια στο Τορόντο, το Λονδίνο, το Νιου Τζέρσεϊ και το Λος Άντζελες.

Μαζί με τον Μαρς σε όλες τις συναυλίες θα είναι ο συνεργάτης του από τους Silk Sonic, Anderson .Paak, ως DJ Pee .Wee. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανοίγουν τις συναυλίες είναι οι Victoria Monét, Raye και Leon Thomas.

Αν και το «The Romantic» που κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου από την Atlantic Records είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του τραγουδιστή από το «24K Magic» του 2016, δεν έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κυκλοφόρησε το επιτυχημένο project της δεκαετίας του ’70, Silk Sonic, με τον Paak, το 2022, καθώς και τις επιτυχίες του 2024, «Die With a Smile» με τη Lady Gaga και «APT.» με τη Rosé.