Ο Μπρους Σπρίνγκστιν σχεδιάζει πιθανή συνέχεια της ταινίας «Deliver From Nowhere» - Real.gr

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν σχεδιάζει ήδη πιθανή συνέχεια της ταινίας «Deliver From Nowhere» για τη ζωή του.

Σε νέα συνέντευξη στο Variety στο περιθώριο του AFI Fest, ο σκηνοθέτης Σκοτ Κούπερ δήλωσε ότι ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός είναι πρόθυμος για περισσότερες πιθανές ταινίες μετά την κυκλοφορία του «Deliver From Nowhere».

«Υποθέτω ότι αν μπορείς να γυρίσεις τέσσερις ταινίες για τους Beatles, μπορείς να γυρίσεις και μερικές ταινίες για τον Μπρους Σπρίνγκστιν» είπε αναφερόμενος στις τέσσερις επερχόμενες κινηματογραφικές βιογραφίες του Σαμ Μέντες.

Η ταινία «Deliver From Nowhere» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ είναι η δραματοποίηση της ηχογράφησης του άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν του 1982 «Nebraska», καθώς μάχεται με την κατάθλιψη και τον στοιχειώνουν αναμνήσεις από την τραυματική του παιδική ηλικία.