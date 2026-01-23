Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία το 2026 - Real.gr

Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία με 50 συναυλίες για να πρωθήσει το τέταρτο άλμπουμ του «Kiss All The Time. Disco, Occupationally».

Η περιοδεία «Together, Together» θα πραγματοποιηθεί σε επτά πόλεις από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει 30 συναυλίες στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Συναυλίες έχουν επίσης προγραμματιστεί στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, την Πόλη του Μεξικού, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Ειδικοί καλεσμένοι κατά τη διάρκεια της περιοδείας είναι οι Shania Twain, Robyn, Jorja Smith και Jamie XX.