ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Real.gr

Σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο έδωσε το «παρών» η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Το βράδυ της Πέμπτης 9/10, ο δημοφιλής τραγουδιστής, συνάντησε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Λονδίνο, στη φιλανθρωπική εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative», όπου τραγούδησε μεγάλες του επιτυχίες.

Πρόκειται για εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Τον ρυθμό στην εκδήλωση χάρισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τραγουδώντας

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο τραγουδιστής, με την είσοδό του στον χώρο, χαιρέτησε ορισμένους από τους καλεσμένους, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι, η κυρία Γκίλφοϊλ δεν δίστασε να χορέψει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το τραγούδι «Μάλλον κάτι ξέρω», ενώ οι καλεσμένοι τραβούσαν βίντεο τη στιγμή.