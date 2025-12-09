Ο εκνευρισμός του Βαλάντη με τους μουσικούς του και το φτύσιμο στην πίστα – Τι είπε ο τραγουδιστής - Real.gr

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok δείχνει τον Βαλάντη, εκνευρισμένο με τους μουσικούς του, να... φτύνει στη σκηνή.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, εμφανίζεται ο τραγουδιστής που βρίσκεται στην πίστα να φτύνει, εμφανώς εκνευρισμένος, προς το μέρος που βρίσκονταν οι μουσικοί του, επειδή δεν ακολουθούσαν τον ρυθμό που ήθελε.

Στη συνέχεια, έκανε νόημα στους μουσικούς να σταματήσουν προκειμένου να τραγουδήσει a cappella φωνάζοντας μάλιστα στον μαέστρο: «Κανένας μαέστρο». Οι μουσικοί όμως δεν τον ακούν, με αποτέλεσμα ο Βαλάντης να μην μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Πολλοί έσπευσαν κάτω από το βίντεο να επικρίνουν τον τραγουδιστή τόσο για το φτύσιμο όσο και για τη συμπεριφορά του απέναντι στους μουσικούς του, με τον Βαλάντη να βγαίνει στην εκπομπή «Πρωινό» για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και να ζητήσει συγγνώμη.

«Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα» είπε ο Βαλάντης και συνέχισε: «Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα, τον εκνευρισμό μου».