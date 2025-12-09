Quantcast
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα – Όλες οι λεπτομέρειες - Real.gr
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα – Όλες οι λεπτομέρειες

11:30, 09/12/2025
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα – Όλες οι λεπτομέρειες

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας είναι πλέον γεγονός. Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο εξαιτίας της νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική φάση. Ο καλλιτέχνης που αυτή τη περίοδο […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα – Όλες οι λεπτομέρειες στο InStyle.

