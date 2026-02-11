O Good Job Nicky με τη σύντροφό του στο πάρτι για τη Eurovision - Real.gr

Tο καθιερωμένο πάρτι του Eurovisionfun -ενός από τα μεγαλύτερα ελληνικά site για την Eurovision - έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου.

Από τη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας μας στον φετινό διαγωνισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή “Buongiorno”, από τους πρώτους που έφτασε στον χώρο ήταν ο Good Job Nicky, συνοδευόμενος από την σύντροφό του.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα O Good Job Nicky με τη σύντροφό του στο πάρτι για τη Eurovision στο InStyle.