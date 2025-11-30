Ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο λέει ότι το Χόλιγουντ πρέπει να «βάλει όρια» στο streaming - Real.gr

Quantcast
Ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο λέει ότι το Χόλιγουντ πρέπει να «βάλει όρια» στο streaming

11:45, 30/11/2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο η πιο πρόσφατη ταινία του οποίου «The Secret Agent» εκπροσωπεί τη Βραζιλία στην διεθνή κούρσα για τα Όσκαρ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον ανατρεπτικό αντίκτυπο της «κουλτούρας streaming» στην προσέλευση στους κινηματογράφους, ειδικά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ όπου τα χρονικά διαστήματα προβολών σε κινηματογραφικές αίθουσες είναι μικρότερα.

Ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, σύμφωνα με το Variety, είπε: «Περνάμε μια κρίση όσον αφορά την προσέλευση θεατών στον κινηματογράφο, αλλά νομίζω ότι με την κουλτούρα streaming και επίσης με την πανδημία, οι κανόνες άλλαξαν».

«Ήταν πάντα πολύ σαφές ότι για να παρακολουθήσεις μια ταινία, θα την παρακολουθούσες στον κινηματογράφο (…). Λοιπόν, αυτό δεν είναι πλέον τόσο σαφές. Νομίζω ότι αυτό απομακρύνει πολλούς ανθρώπους από την εμπειρία του κινηματογράφου» είπε και πρόσθεσε ότι «η βιομηχανία, ιδιαίτερα στο Χόλιγουντ, πρέπει πραγματικά να θέσει όρια αν θέλει να κρατήσει ζωντανή την εμπειρία παρακολούθησης ταινιών στα σινεμά».

Τόνισε ακόμα ότι το Χόλιγουντ θα πρέπει να θέσει ως κανόνα «να κυκλοφορεί ταινίες σε streaming μόνο μετά από τρεις ή τέσσερις μήνες». Ο σκηνοθέτης επεσήμανε ότι η κινηματογραφική κουλτούρα και το box office της Βραζιλίας έχουν παραμείνει υγιή, εν μέρει χάρη στα μεγαλύτερης διάρκειας διαστήματα προβολών στις αίθουσες.

«Τώρα που το «The Secret Agent» προβάλλεται στους κινηματογράφους της Βραζιλίας, ξεκαθαρίσαμε ότι αυτή η ταινία θα προβάλλεται στους κινηματογράφους για μήνες και μόνο αργότερα θα προβληθεί κάποια στιγμή στο διαδίκτυο. Αν στείλετε αυτό το μήνυμα, αν το καταστήσετε σαφές, ο κόσμος θα έρθει και αυτό συμβαίνει τώρα στη Βραζιλία» εξήγησε.

