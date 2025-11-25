Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρακολούθησε αγώνα NBA και αποθεώθηκε από το κοινό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα των Μπρούκλιν Νετς με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη τραγουδώντας για τους ομογενείς και Αμερικανούς θαυμαστές του, ενώ τη Δευτέρα βρέθηκε στο Barclays Center για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα μπάσκετ των Μπρούκλιν Νετς με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Σε κάποια στιγμή, η κάμερα του γηπέδου εστίασε πάνω στον καλλιτέχνη, προβάλλοντας τη μορφή του στη γιγαντοοθόνη. Φορώντας ζακέτα των Νετς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαιρέτησε χαμογελαστός, όταν οι υπεύθυνοι του γηπέδου ανακοίνωσαν την παρουσία του, με το κοινό να τον χειροκροτάει.

Δείτε τα βίντεο