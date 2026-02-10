Ο Μαρκ Άντονι αποθεώνει τον Bad Bunny και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Λας Βέγκας - Real.gr

Ο θρυλικός τραγουδιστής Μάρκ 'Αντονι (Marc Anthony) σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter σχολίασε την ιστορική εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl, αποκαλύπτοντας την υπερηφάνεια του για την ανάδειξη της πορτορικανικής ταυτότητας στην κορυφή του κόσμου.

«Φυσικά και είδα το Super Bowl. Ήταν μια στιγμή υπερηφάνιας από κάθε άποψη. Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που δεν είναι μόνο καλός μου φίλος, αλλά τον γνωρίζω πριν καν ξεκινήσει τη μουσική του πορεία» είπε στο περιοδικό και συνέχισε: «Ο Bad Bunny είναι περήφανος για την κουλτούρα του και για όλα όσα προσφέρουμε ως Πορτορικανοί. Επέλεξε αυτόν τον τρόπο όχι για να προβάλει τον εαυτό του, αλλά για να υπηρετήσει έναν ανώτερο σκοπό: να εμφυσήσει περηφάνια σε όλους τους Λατινο-Αμερικανούς, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Η κουλτούρα μας ήταν πάντα άξια εορτασμού και ένιωσα συγκίνηση που άδραξε την ευκαιρία να αναδείξει τις ιδιαίτερες πτυχές της λατινοαμερικάνικης ταυτότητας. Χειροκροτούσα μπροστά στην τηλεόραση».

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump‎), σχετικά με την εμφάνιση του Bad Bunny, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Δεν είδα τι είπε ο Τραμπ για την εμφάνιση και δεν με νοιάζει καθόλου».

Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης προετοιμάζει αυτή την περίοδο την πρώτη του σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας, με τίτλο «Vegas… My Way!».

«Είναι μια εντελώς διαφορετική πρόταση. Έχω τις συναυλίες μου σε στάδια και αρένες που κάνω εδώ και χρόνια, αλλά αυτή η σειρά εμφανίσεων στο Βέγκας μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω πράγματα που δεν έχω ξανακάνει ποτέ», σημείωσε ο Μάρκ ‘Αντονι.

«Σχεδιάζω μια παράσταση για έναν πιο οικείο χώρο. Θα τραγουδήσω κομμάτια που δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να ερμηνεύσω ζωντανά, για διάφορους λόγους. Όταν έχεις 114 No.1 επιτυχίες, μπορείς να τραγουδήσεις μόνο έναν περιορισμένο αριθμό από αυτές. Ανυπομονώ να δώσω επιτέλους ζωή σε αυτά τα τραγούδια επί σκηνής, είναι κάτι που ήθελα πολύ» εξήγησε.

Το σόου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Φεβρουαρίου στο BleauLive Theater του Fontainebleau.

«Θα είναι ένα μεγάλο πάρτι. Σκοπεύω να μιλήσω λίγο περισσότερο και πιθανότατα να διηγηθώ μερικές ιστορίες. Και αφού θα βρίσκομαι εκεί για αρκετό καιρό, θα κανονίσουμε να περάσουν και μερικοί καλεσμένοι για να τραγουδήσουμε μαζί» κατέληξε.