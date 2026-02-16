Ο Ορέστης ερωτεύτηκε - Real.gr

Οι ηθοποιοί Ορ. Τζιόβας και Ηρώ Γκουλίτου απολαμβάνουν μια όμορφη σχέση, την οποία φροντίζουν να κρατούν μακριά από τη δημοσιότητα.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια όμορφη σχέση φαίνεται ότι απολαμβάνουν ο Ορέστης Τζιόβας και η Ηρώ Γκουλίτου. Οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι περίπου έναν χρόνο, με κοινή επιθυμία να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Ηδη από το φθινόπωρο, σε συνεντεύξεις που παραχωρούσε ο Ορ. Τζιόβας, αποκάλυπτε ότι δεν είναι πλέον εργένης, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για την ταυτότητα της συντρόφου του.

Πηγές από τον καλλιτεχνικό χώρο, ωστόσο, επιβεβαιώνουν ότι ο ηθοποιός διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που εντόπιζαν συχνά τη μελαχρινή καλλονή να τον περιμένει μετά την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε πριν από λίγους μήνες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προκειμένου να φύγουν μαζί.

Οι δυο τους φαίνεται να έχουν βρει την αρμονία και τη χαρά σε μια σχέση που κρατούν μόνο για εκείνους. Απολαμβάνουν μικρές στιγμές ευτυχίας στην καθημερινότητα, ενώ πραγματοποιούν κοινές αποδράσεις όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους το επιτρέπουν.

«Είμαι σε σχέση περισσότερο από έναν χρόνο. Είναι ηθοποιός και εκείνη, στα πρώτα της βήματα στον χώρο. Δεν μένουμε μαζί», είπε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Realnews, εξηγώντας γιατί αποτελεί για εκείνον πλεονέκτημα η επαγγελματική συμβατότητα: «Θα έλεγα ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι εκτός χώρου δυσκολεύονται να κατανοήσουν το πρόγραμμά μας, τον τρόπο της δουλειάς, ότι εγώ μπορεί να συναναστρέφομαι με γυναίκες και να έρχομαι πολύ κοντά μαζί τους σωματικά, να κάνω ερωτικές σκηνές στο θέατρο και στην τηλεόραση. Αυτό το στάδιο οι άνθρωποι εκτός χώρου μπορεί να μην το ξεπεράσουν ποτέ. Υπήρξαν σχέσεις που δεν ξεκίνησαν ποτέ, γιατί ενστικτωδώς κατάλαβα ότι ο άλλος άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να το διαχειριστεί αυτό».

Ο Ορ. Τζιόβας πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, στο «Σύγχρονο Θέατρο». Το έργο, που έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου, πραγματεύεται την κακοποιητική συμπεριφορά ενός άνδρα απέναντι στη γυναίκα του και την επίπτωση που έχει στην οικογένεια.

Η Η. Γκουλίτου έκανε επίσης πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Συμμετέχει, τόσο στη σκηνή όσο και ως βοηθός σκηνοθέτη, στην παιδική παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη, σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη.