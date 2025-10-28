Ο Στιβ Μάρτιν συμμετέχει σε νέα εκδοχή του «My Only Angel» του Yungblud και των Aerosmith - Real.gr

Ο Στιβ Μάρτιν κοινοποίησε τα μηνύματα που αντάλλαξε και είχαν ως αποτέλεσμα να συμμετέχει στη νέα εκδοχή του «My Only Angel» του Yungblud και των Aerosmith.

Ο αρχηγός των Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ και ο κιθαρίστας Τζο Πέρι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Yungblud στη σκηνή στα βραβεία MTV VMA 2025 για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν και αργότερα επιβεβαίωσαν ότι συνεργάστηκαν σε ένα EP με τίτλο «One More Time».

Το πρώτο τραξούδι του EP με τίτλο «My Only Angel» κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και είναι η πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία των Aerosmith μετά από 12 χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Yungblud και οι Aerosmith μοιράστηκαν τη «Desert Road Version» του single, με μια πιο λιτή, συναισθηματική χροιά και τον καταξιωμένο ηθοποιό Στιβ Μάρτιν σε εμφάνιση – έκπληξη.