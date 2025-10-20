Ο Stormzy επίτιμο μέλος του Jesus College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ - Real.gr

Ο Βρετανός ράπερ Stormzy, πρόσθεσε μία ακόμη λαμπρή διάκριση στο βιογραφικό του.

Ο καλλιτέχνης, κατά κόσμον Michael Ebenezer Kwadjo Omari Owuo Jr, εξελέγη επίτιμο μέλος του Jesus College στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Η υποψηφιότητά του αποτέλεσε επισφράγιση τόσο του πολιτιστικού του αντίκτυπου όσο και του σημαντικού φιλανθρωπικού του έργου, καθώς από το 2018 είναι ο εμπνευστής και χρηματοδότης του Προγράμματος Υποτροφιών Stormzy το οποίο ανοίγει τον δρόμο σε μαύρους φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές στο Κέιμπριτζ.

Είναι η δεύτερη διάκριση που λαμβάνει ο Stormzy από το Πανεπιστήμιο καθώς τον Ιούνιο του απονεμήθηκε τιμητικό διδακτορικό στη Νομική για τον «μεταμορφωτικό» χαρακτήρα του προγράμματος υποτροφιών του.