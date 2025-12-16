Ο Τζέιμς Κάμερον έγινε δισεκατομμυριούχος λίγο πριν την πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash» - Real.gr

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον είναι πλέον δισεκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes η περιουσία του 71χρονου Καναδού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Είναι ο πέμπτος σκηνοθέτης που εντάσσεται στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μαζί με τους Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Πίτερ Τζάκσον και Τάιλερ Πέρι.

Στο δημοσίευμα του Forbes σημειώνεται επίσης ότι ο Τζέιμς Κάμερον είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων μέσω των κερδών του από ταινίες, οι οποίες έχουν συνολικά αποφέρει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο παγκόσμιο box office.