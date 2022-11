Ο «50cent» διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο

Αυτό το βίντεο είναι (στα πλαίσια της συμφωνίας) ένα από τα αντισταθμιστικά που είχε ζητήσει ο ΕΟΤ προκειμένου να στηρίξει χορηγικά την συναυλία που έδωσε στην Ελλάδα την Κυριακή και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού προσέλκυσε χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ.

Εκτός από αυτό, στα αντισταθμιστικά περιλαμβάνονται και άλλες αναρτήσεις στα social media του καλλιτέχνη.

Ο «50cent» έχει 47 εκατομμύρια followers στα social media του, ειδικά στο insta και είναι ένας από τους μεγαλύτερους hip hopers όλων των εποχών με τεράστια απήχηση παγκοσμίως.

40,000 Athens Greece check the vibes, ??you know i’m different GLG??GreenLightGang we do it different • https://t.co/jnbpt4Vpb3pic.twitter.com/x6CgQMfsI8