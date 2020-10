Ο Βέρνερ Χέρτζογκ ερευνά τους μετεωρίτες στο νέο του ντοκιμαντέρ

Ένα νέο τρέιλερ του πιο πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτζογκ «Fireball: Visitors from Darker Worlds» μόλις κυκλοφόρησε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο Apple TV + στις 13 Νοεμβρίου, διερευνά τη βαθιά επίδραση που έχουν τα ουράνια σώματα, οι διάττοντες αστέρες, οι μετεωρίτες στην ανθρώπινη φαντασία.

«Κάθε μία από αυτές τις πέτρες από σκοτεινότερους κόσμους έχει τη δική της ιστορία και οι μεγαλύτερες έχουν αλλάξει ολόκληρα τοπία» αφηγείται ο Βέρνερ Χέρτζογκ στο τρέιλερ. «Δεν γνωρίζουμε τι έρχεται στο μέλλον για εμάς, αλλά αμέτρητοι αριθμοί αυτών των ταξιδευτών από μακριά είναι ακόμη καθ’ οδόν».

Στο ντοκιμαντέρ «Fireball: Visitors from Darker Worlds» ο Γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός συνεργάζεται και πάλι με τον Βρετανό ηφαιστειολόγο, Κλάιβ Οπενχάιμερ, ο οποίος στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Βέρνερ Χέρτζογκ στα «Encounters at the End of the World» και «Into the Inferno».

Ο Κλάιβ Οπενχάιμερ συμμετέχοντας σε συζήτηση στο Deadline series είπε ότι η ιδέα για το ντοκιμαντέρ γεννήθηκε όταν επισκέφθηκε ένα εργαστήριο στη Νότια Κορέα, στο οποίο εκτίθενται μετεωρίτες.

«Μου ήρθε στο μυαλό ο Μαύρος Λίθος που είναι τοποθετημένος στο Ιερό Τέμενoς» είπε ο Οπενχάιμερ και το σκέφτηκα ως ένα θέμα που θα ακολουθούσε κατά κάποιο τρόπο, ένα θέμα γεωεπιστήμης που συνδυάζει πολιτιστικά στοιχεία και τη φύση και τις επιστήμες αυτών των φαινομένων… Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του σεβασμού που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και με την πάροδο του χρόνου τηρούν για τα ουράνια φαινόμενα: κομήτες, μετεωρίτες » ανέφερε.