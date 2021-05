Ο Dev Hynes έγραψε το σάουντρακ της ταινίας Mainstream της Τζία Κόπολα

Ο Devonté Hynes ή Blood Orange κοινοποίησε το πρωτότυπο σάουντρακ που έγραψε για τη νέα ταινία της Τζία Κόπολα, «Mainstream».

Η ταινία με πρωταγωνιστές τον Άντριου Γκάρφιλντ και τη Μάια Χοκ έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 7 Μαϊου. «Λατρεύω ό,τι κάνει ο Ντεβ» λέει η Αμερικανίδα σκηνοθέτης, εγγονή του Φράνσις Φορντ Κόπολα σε δήλωσή της μέσω της Milan Records.

«Για το Mainstream, ένιωσα ότι πραγματικά αξιοποίησε τα πολλά συναισθήματα που βιώνεις όταν προσπαθείς να συνυπάρχεις σε αυτόν τον νέο ψηφιακό κόσμο, αλλά παραμένεις και στον κλασικό» είπε.

Τη μουσική της ταινίας συνέθεσε και ερμηνεύει ο Hynes, ο οποίος έκανε και τη μίξη ήχου και την παραγωγή. Το σάουντρακ του Mainstream ακολουθεί την προηγούμενη του συνεργασία με τη σκηνοθέτη, που ήταν το ονειρικό σκηνοθετικό της ντεμπούτο, Palo Alto το 2013.

Από τότε ο Hynes έχει επίσης γράψει το σάουντρακ της σειράς του Λούκα Γκουαντανίνο «We Are Who We Are», καθώς επίσης και για την πρώτη ταινία της Μελίνα Ματσούκας, «Queen & Slim».

Ο Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και δισκογραφικός παραγωγός Devonté Hynes κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του ως Blood Orange με τίτλο «Negro Swan» το 2018. Το 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο του κλασικό άλμπουμ «Fields» μαζί με το μουσικό σύνολο , Third Coast Percussions.