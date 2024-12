Στην πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου The Devil Wears Prada: The Musical, η σταρ του Emily in Paris άφησε το κοινό άφωνο, επιλέγοντας μια δημιουργία που συνδύαζε τολμηρή αισθητική και διαχρονική κομψότητα.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο Instyle.gr