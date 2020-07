Ο Έλτον Τζον γιόρτασε 30 χρόνια αποχής από ποτό και ουσίες: Εάν δεν είχα κάνει το μεγάλο βήμα να ζητήσω βοήθεια θα ήμουν νεκρός

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανήρτησε μια φωτογραφία τούρτας που είχε το σχήμα του αριθμού «30» και μια μάρκα ανάρρωσης 30 χρόνων (οι μάρκες ανάρρωσης -ή recovery chips- σηματοδοτούν την πρόοδο στη διαδικασία ανάρρωσης). Ανήρτησε και μια δεύτερη φωτογραφία ενός τραπεζιού γεμάτου με ευχετήριες κάρτες από φίλους και την οικογένειά του. Αυτήν τη δεύτερη φωτογραφία συνόδευσε με ένα συγκινητικό κειμενάκι: «Σκέφτομαι την πιο μαγική μέρα, έχοντας γιορτάσει τα 30ά Γενέθλια της Νηφαλιότητάς μου. Τόσες πολλές όμορφες κάρτες, λουλούδια και μάρκες (ανάρρωσης) από τους γιους μου, τον Ντέιβιντ, φίλους στο Program, το προσωπικό στο γραφείο και στα σπίτια μας. Στ' αλήθεια, είμαι ευλογημένος άνθρωπος».

Reflecting on the most magical day having celebrated my 30th Sobriety Birthday. So many lovely cards, flowers and chips from my sons, David, friends in the Program, staff at the office and in our homes. I’m truly a blessed man. pic.twitter.com/Oxkp0uwpbb