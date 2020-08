O Γιούαν ΜακΓκρέγκορ αφηγητής στη σειρά «Stormborn»

O Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, πρώην πρωταγωνιστής των ταινιών «Star Wars» και κάτοχος Χρυσής Σφαίρας για τον ρόλο του στο σίριαλ «Fargo» θα είναι αφηγητής στη σειρά «Stormborn» για τον θαυμαστό κόσμο της φύσης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σειρά που γυρίστηκε στην πατρίδα του ηθοποιού, τη Σκωτία, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία αποτελείται από τρία επεισόδια διάρκειας 50 λεπτών. Πρωταγωνιστές είναι χαρισματικά, ανθεκτικά ζώα που προσπαθούν να επιβιώσουν στην κλιματική αλλαγή και διαβιούν στο απομακρυσμένο, βόρειο άκρο του Ατλαντικού Ωκεανού για πάνω από ένα χρόνο.

Η σειρά θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Love Nature, μετά από μια προβολή στο Φεστιβάλ Jackson Wild το φθινόπωρο. Για τη σειρά «Stormborn», παραγωγή της Maramedia με έδρα τη Σκωτία συνεργάζονται το Smithsonian Channel, το ARTE France, το BBC Scotland και το Screen Scotland.

Ο Μακ Γκρέγκορ ήταν αφηγητής και σε άλλα ντοκιμαντέρ της Maramedia: «Hebrides: Islands on the Edge» και «Wild Shetland: Viking Frontier of Scotland».

«Το Love Nature έχει δεσμευτεί να φέρνει τους θεατές πιο κοντά στη φύση, μέσω της αφήγησης και της εκπληκτικής κινηματογράφισης σε 4K, ανέφερε η Κάρλιν Στάουντ από το Love Nature».

Οι Τζάκι Σέιβερι και Νάιτζελ Ποπ είναι εκτελεστικοί παραγωγοί και σκηνοθέτες της σειράς, το τρέιλερ της οποίας μόλις κυκλοφόρησε.

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Σκωτία, οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά σε πολύ κοντινή περιοχή δεν είναι χώρες που συνήθως ομαδοποιούνται μαζί, ανέφερε ο Σέιβερι.

Με φόντο τους πάγους, τις αγριεμένες θάλασσες και τις σφοδρές καταιγίδες, στο Stormborn ενυδρίδες, αρκτικές αλεπούδες και τάρανδοοι τάρανδο, αγωνίζονται να φτιάξουν φωλιές, να βρουν συντρόφους και να μεγαλώσουν τα μικρά τους.